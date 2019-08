Oldtimer komplett ausgebrannt

Am Samstag gegen 12 : 45 Uhr hatte eine Familie Glück im Unglück, als aus dem Motorraum eines 40 Jahre alten historischen GMC Vans Qualm aufstieg. Der 47 Jahre alte Fahrer hielt seinen Oldtimer an der Pfitzerstraße an, als er den Brand bemerkte und konnte seine Familie aus dem brennenden Oldtimer in Sicherheit bringen, bevor das Auto ein Raub der Flammen wurde.

Sonntag, 04. August 2019

Heinz Strohmaier

20

000

Bei dem Brand wurde das Liebhaberfahrzeug komplett zerstört. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe vonEuro. Zur Löschung des Brandes und Reinigung der Fahrbahn musste die Pfitzerstraße für fast zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit insgesamt drei Fahrzeugen im Einsatz.

