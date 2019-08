Entenrennen mit 380 Enten

380 Enten wurden beim Entenrennen im Rahmen der Remstal Gartenschau in Hussenhofen für einen guten Zweck ins Rennen geschickt. Siegerin wurde die Ente mit der Nummer 282 von Daniela Heesch, die extra aus Hamburg für dieses Spektakel angereist war.

Ortsvorsteher Thomas Kaiser erinnert sich, dass es in Hussenhofen vorJahren ein Entenrennen gab (zusammen mit Radio) und auch der Ortsverein derhatte im Rahmen seines Sommerfestes schon ein Entenrennen veranstaltet. So entstand die Idee, solch einen Wettbewerb auch im Rahmen der Gartenschau zu veranstalten. Über den Verlauf des Entenrennens berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

