FCH: Kein Bekenntnis zum Interesse an Christian Kühlwetter

Choreo der FCH-​Fans für einen verstorbenen Mitstreiter.

Die Partie am zweiten Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga zwischen dem 1 . FC Heidenheim und dem VfB Stuttgart hat ihre Schatten vorausgeworfen, vor allem natürlich in Baden-​Württemberg. Dazu wurde am Rande der Partie darüber spekuliert, ob Kaiserslauterns Christian Kühlwetter ein Kandidat beim FCH sei.

In der Partie tat der FCH schließlich das, was Trainer Frank Schmidt vor der Partie von seinen Kickern verlangt hatte: mit Leidenschaft gegen die scheinbare Übermacht dagegen halten. Der FCH hatte starke Phasen trotz der grundsätzlichen Dominanz der Gäste. Zunächst in der ersten Hälfte, als von drei Großchancen vor der Pause zwingend mindestens ein Treffer hätte fallen müssen. Dann wieder in der letzten Viertelstunde der Partie, als der FCH sich dank der Treffer der beiden starken Akteure Robert Leipertz und Niklas Dorsch für sein Aufbäumen belohnt hatte. „Ich wollte ein emotionales Spektakel und habe es bekommen. Ich habe es mir heute in der Art und Weise auch so vorgestellt, wie das Fußballspiel laufen wird. Ich glaube, dass in diesem Spiel heute jedes Ergebnis möglich gewesen wäre: Ein Sieg für den VfB , aber auch für uns. Am Ende war es ein Unentschieden“, fasste es Schmidt am Ende zusammen.





Doch auch am Rande der Partie haben sich die Fans ihre Gedanken gemacht. So fand vor der Partie eine Schweigeminute in der rappelvollen Voith-​Arena statt. Anlässlich dieser tauchten die treuesten der FCH-​Anhänger die Osttribüne in Schwarz, dazu ein Konterfei des erst kürzlich verstorbenen Dimi Hähnle. Neben rührender Musik, die durch die Lautsprecher drang, brannte dazu ein einziger Bengalo – in diesem Moment konnte man denken, dass dieser Moment Hähnle wohl gut gefallen hätte.

