Remstal Gartenschau: Das „Geheimnis“ des Erfolgs in Böbingen

„Wie ihr es eigentlich in Böbingen, dass ihr ständig ein so volles Haus habt?“ Diese Frage wird dem Böbinger Bürgermeister Jürgen Stempfle häufig gestellt. Und auch er selbst zeigt sich überwältigt von dem grandiosen Erfolg der nun zu Ende gegangen Highlight-​Woche sowie des generell sehr großen Besucherinteresses.

Montag, 05. August 2019

Gerold Bauer

Die Bilanz der Böbinger Highlight-​Woche kann sich in der Tat sehen lassen. Keine der Veranstaltungen war ein „Flop“. Durch die Bank tummelten sich sehr viele Leute im Park, um das sehr vielseitige Bühnenprogramm zu genießen. „Zufriedenheit aller Generationen“ sei von Anfang an die Prämisse für die Gartenschau-​Macher in Böbingen gewesen. Das „Geheimnis“ des Böbinger Erfolgs ist das gemeinsam mit der Bürgerschaft ausgearbeitete Konzept, das die Interessen aller Generationen im Blick hat. Viel zum Gelingen tragen auch die Ehrenamtlichen bei .





Warum das Böbinger „Sommermärchen“ nicht im Herbst zu Ende geht, steht am 6 . August in der Rems-​Zeitung!



