Schach: Wolfgang Sattler setzt sich nach erstem Freiluftblitzen an die Spitze

Zum Auftakt der diesjährigen Freiluftblitzturniere haben sich 22 Teilnehmer in der Passage der Rems-​Galerie getroffen, um sich an den Schachbrettern zu messen. Neben neun Spielern von der gastgebenden Schachgemeinschaft Gmünd 1872 sind die übrigen Akteure aus neun Vereinen der näheren und weiteren Umgebung nach Schwäbisch Gmünd gereist.

Montag, 05. August 2019

Timo Lämmerhirt

Die Passage der Rems-​Galerie bewährte sich zum jetzt schon fünften Mal als idealer Spielort. Als nach zwei Stunden Spielzeit der einsetzende Regen das Spielen im Freien unmöglich machte, ging der Umzug ins Innere der Rems-​Galerie rasch und problemlos.





Den ausführlichen Bericht sowie die kompletten Ergebnisse lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



In dem starken Feld gab es keinen ausgemachten Favoriten, so dass sich beinahe die Hälfte der Teilnehmer Chancen auf vordere Plätze ausrechnen konnte. Bis zur Schlussrunde waren der Turniersieg und die weiteren Platzierungen offen, weil sich die Spieler gegenseitig die Punkte abnahmen. Nach den gespieltenRunden setzte sich der Gmünder Wolfgang Sattler, der für Lauffen in der Landesliga spielt, mitPunkten knapp vor Knut Reindl (Gmünd/​Spraitbach) und dem Sontheimer Andreas Klein (beide) durch. Dahinter folgte ein breites Feld von mehreren Blitzspielern, das eng zusammenlag.

