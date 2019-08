FCH: Von wegen Kühlwetter — Stefan Schimmer kommt aus Unterhaching

Nun also doch: Fußball-​Zweitligist verstärkt seinen Kader in der Offensive doch noch einmal und reagiert damit auf den jüngsten Abgang Robert Glatzel, den es nach Cardiff City gezogen hatte. Mit sofortiger Wirkung ist Stefan Schimmer vom Drittligisten SpVgg Unterhaching für den FCH spielberechtigt. Der 25 -​jährige Angreifer, der aus Wertingen im Landkreis Dillingen stammt, erhält einen Vertrag bis zum 30 . Juni 2023 .

Dienstag, 06. August 2019

Schimmer machte seine ersten Schritte im aktiven Bereich in der Landesliga für denGundelfingen, wo er auch ausgebildet wurde, ehe er nach nur einem Jahr beim RegionalligistenMemmingen (Einsätze/​Tore) im SommerzurUnterhaching wechselte. Schimmer stand für den Drittligisten in der vergangenen Saison-​mal auf dem Platz und erzielteTore. Auch in der bereits laufenden Spielzeit traf er schon zweimal in vier Spielen. Insgesamt kommt Stefan Schimmer aufTreffer inPartien für dieUnterhaching.„Wir freuen uns, mit Stefan auf eine zusätzliche Option für unsere Offensive“, erklärte der FCH Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald und fügte an: „Er ist ein körperlich sehr robuster Zentrumsstürmer, der seine Qualitäten im Abschluss hat. Stefan hat in den vergangenen Jahren eine außergewöhnliche und rasante Entwicklung, vom Amateurfußball kommend in den Profibereich, genommen, die wir genau beobachtet haben. Bei uns kann er sich jetzt in der. Liga auf dem nächsten fußballerischen Level beweisen. Die Anlagen dafür bringt er definitiv mit.“

