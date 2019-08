Sportpionier „Ede“ Krieg verstorben

Die Gmünder Sportler müssen innerhalb von wenigen Tagen zum dritten Mal von einem ihrer Sportpioniere Abschied nehmen: Nach Manfred Klotzbücher und Hartmut Meis verstarb am Dienstagmorgen nach langer schwerer Krankheit auch Edelbert Krieg wenige Wochen vor seinem 75 . Geburtstag.

Edelbert Krieg, früher Lehrer am Technischen Gymnasium auf dem Hardt, war nicht nur in seinem HeimatvereinBargau jahrzehntelang engagiert. Er hat sich für den Sport in seiner Heimatstadt im allgemeinen eingesetzt und war als Vorsitzender des Gmünder Stadtverbands Sport die treibende Kraft, dass der bundesweit beachtete Gmünder Sport-​Spaß sowie später das Kinder-​Sport-​Spaß-​Programm ins Leben gerufen wurde. Und er war auch neun Jahre lang Vorsitzender des damaligen Fußballbezirks Kocher/​Rems. Edelbert Krieg war ein ehrgeiziger Verfechter der Sache, war deswegen auch für viele ein „unangenehmer“ Gesprächspartner, der im Kampf um seine Ziele und Visionen nicht locker ließ. Alle Auszeichnungen, die man im Ehrenamt je erhalten kann, hat er bekommen. Herausragend das Bundesverdienstkreuz und die Ernennung natürlich zum Gmünder Sportpionier. Der frühere Kultusminister Gerhard Mayer-​Vorfelder bezeichnete ihn als „Musterbeispiel für einen Ehrenamtlichen“. Die Beisetzung und das Requiem finden am Freitag,. August, in Bargau statt.

