„SWR Goes Clubbing“: Besucherzahl aus Sicherheitsgründen limitiert

Eintrittskarte ist Eintrittskarte – dies mag sich so mancher denken, der ein Tagesticket oder eine Dauerkarte für die Remstal Gartenschau in Gmünd hat. In der Tat braucht man für den Besuch von „ SWR 3 Goes Clubbing“ mit DJ Josh Kochhann entweder das eine oder das andere. Damit es aber vor der Bühne kein gefährliches Gedränge gibt, muss die Besucherzahl bei dieser Veranstaltung limitiert werden. Ein zusätzliches schwarzes Band soll dafür sorgen.

Dienstag, 06. August 2019

Gerold Bauer

Wer sicher gehen möchte, dass er am Samstag, 10 . August, ab 19 Uhr live dabei ist, kann sich ab 17 Uhr an allen drei Remspark-​Zugängen ein schwarzes Armbändchen holen. Wer damit ausgerüstet ist, hat auf alle Fälle Zutritt. Wer hingegen ohne schwarzes Band zur Veranstaltung möchte, geht das Risiko ein, dass die maximale Besucherzahl bereits erreicht ist und niemand mehr eingelassen werden kann.

Am 8 . und 9 . August geht es mit Funk, Soul und kubanischen Rhythmen an der Rems ebenfalls musikalisch zu. Mehr über die Veranstaltung steht am 7 . August in der Rems-​Zeitung!



