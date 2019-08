An der Dunkelampel am Sebaldplatz fehlt ein Gehweg

Die Dunkelampel am Sebaldplatz war ein Wunsch der Eltern aus der Südstadt, deren Kinder die Klösterle– Grundschule besuchen. Ihr Schulweg sollte damit sicherer werden. Seit Mai können die Kinder hier den Verkehr stoppen und bei Grün die Untere Zeiselbergstraße sicher überqueren.

Mittwoch, 07. August 2019

Edda Eschelbach

Doch gerade diese Dunkelampel hat ihre Tücken. Wer die Untere Zeiselbergstraße in Richtung Sebaldplatz überquert, stellt auf der anderen Straßenseite fest, dass er hier nicht mehr weiterkommt – jedenfalls bis die Remstal Gartenschau im Oktober endet. Der hier beginnende Maurische Garten darf von Erwachsenen nämlich nur mit Eintrittskarte durchquert werden. Die Fußgänger müssen also drumherum weitergehen. Die Schulkinder dürfen den Erlebnisgarten natürlich kostenlos durchqueren. Müssen sie auch. Wenn sie direkt am Anfang des Sebaldplatzes nach links oder auch nach rechts weiterwollen, ohne durch den Park zu gehen, müssen sie – wie zur Zeit auch die Erwachsenen ohne Gartenschau-​Ticket – auf der Straße weiter. Bürgermeister Joachim Bläse sicherte auf ein Gespräch mit der Rems-​Zeitung hin zu, dass hier nach der Gartenschau ein Gehweg angelegt wird.





Welche Probleme es im Umfeld der Ampel gibt, können Sie in der Rems-​Zeitung am 8 . August nachlesen. Außerdem hat die RZ dieses Thema auch kommentiert:





Schildbürgerstreich



Thema: Dunkelampel für ohne neuen

Gehweg die Fußgänger direkt auf die Straße







Von Edda Eschelbach





Auf den ersten Blick ist eine dunkle Ampel ein bisschen merkwürdig. Der Sinn erschließt sich erst bei genauerer Betrachtung. Das Ganze ist gewöhnungsbedürftig, dürfte sich aber bezahlt machen – nicht nur wegen der geringeren Stromkosten. Diese Ampel gibt Fußgängern Sicherheit. Was aber überhaupt keinen Sinn macht, ist eine Ampel, die die Fußgänger sicher über die Straße bringt, diese aber ihren Weg dann auf der Straße fortsetzen müssen. Dass die Ampel am Sebaldplatz nur erreichbar ist, wenn die Fußgänger auf der Straße zu ihr gehen, grenzt an einen Schildbürgerstreich. Erfreulich ist darum die spontane Zusage des Ersten Bürgermeisters, direkt nach der Gartenschau für den dringend nötigen Gehweg am Sebaldplatz zu sorgen.



































