Baum-​Diskussion: „Was war die Bocksgasse schön grün“

Heftige Reaktionen im Netz rief der Bericht in der Rems-​Zeitung vom 2 . August über schattenspendende Bäume in der Innenstadt hervor. Viele äußerten Missfallen darüber, dass die Bäume in der Bocksgasse vor sieben Jahren gefällt wurden.

Mittwoch, 07. August 2019

Reinhard Wagenblast

Wie es damals ablief, lässt sich nachzeichnen: In der Morgendämmerung des 31 . Januar 2012 wurden drei Bäume in der Bocksgasse und die 40 Jahre alte Linde vor dem Prediger-​Chor von städtischen Mitarbeitern gefällt, Stämme und Äste unmittelbar danach entfernt. Passanten auf dem Johannisplatz verschlug es am Vormittag die Sprache, als sie nur noch die Stümpfe sahen.





Die ganze Geschichte dieser Aktion steht in der RZ vom 7 . August.



