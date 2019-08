Ehepaar Wamsler feiert heute Goldene Hochzeit

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Es ist sehr vieles, was Luitgard und Rainer Wamsler miteinander verbindet: Die Freude am Skifahren, bei dem sie sich vor 52 Jahren kennenlernten, die langjährige berufliche Tätigkeit als Lehrer, der katholische Glaube und nicht zuletzt die große Freude daran, anderen Menschen Gutes zu tun. Angesichts der vielen Gemeinsamkeiten ist es kein Wunder, dass die Beiden recht schnell feststellten, dass sie zusammengehören.

Mittwoch, 07. August 2019

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer



Vielen in Bargau und in der Umgebung bekannt sind die Wamslers durch ihre Lehrertätigkeit. Luitgard Wamsler war bis 2007 an der Grundschule in Bargau tätig; Rainer Wamsler von 1978 bis 2001 an der Realschule in Heubach (zuvor unterrichtete er 17 Jahre in Aalen).







Von 50 Jahren glücklicher Ehe und dem großem Engagement des Ehepaares in Bargau berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

93 Aufrufe

57 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 63