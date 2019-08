LG Staufen kann in Berlin überzeugen

Im Rahmen der Veranstaltung „Die Finals — Berlin 2019 “ sind neben neun weiteren Sportarten auch die 119 . Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik im Berliner Olympiastadion ausgetragen worden. Dabei reisten aus Schwäbisch Gmünd insgesamt elf Athleten von der LG Staufen inklusive Trainer Lutz Dombrowski an, um sich bestmöglich bei den nationalen Titelkämpfen zu präsentieren.

„Die Finals – Berlin 2019 “ vereinten in Berlin zehn Deutsche Meisterschaften im Bahnradsport, Bogensport, Boxen und Kanu, in der Leichtathletik, beim Modernen Fünfkampf, Schwimmen sowie Turnen, Triathlon und Trial. Für die Leichtathleten der LG Staufen waren vor allem die Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion ausschlaggebend, welches im vergangenen Jahr Austragungsort der Europameisterschaften war. Mehr als 60 000 Zuschauer strömten dabei an beiden Tagen in den Stadionrund, um für eine ausgelassene Atmosphäre zu sorgen. 400 -​Meter-​Hürdenspezialistin Leonie Riek stellte sich dabei als erste Vertreterin der LG Staufen nationalen Konkurrenz. Nachdem sie bei den Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen bereits den vierten Rang belegte und sich bei den Süddeutschen Meisterschaften der Juniorinnen den Titel sicherte, merkte man ihr deutlich an, dass sie nach einem ausbildungsbedingten Wohnortwechsel wieder im heimischen Stadion trainieren konnte.





Mit zwei zehnten Plätzen für Leonie Riek überMeter Hürden und Michael Kucher überMeter sowie den überzeugenden Auftritten der Staffel-​Teams zeigten die Rot-​Weißen eine solide Vorstellung.

