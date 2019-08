Mehr Krippenplätze in der Weststadt

Die Nachfrage nach Krippenplätzen ist ununterbrochen groß. Auch die Stadt Gmünd ist täglich aufs Neue mit der Frage konfrontiert, wo es in der Stadt noch freie Plätze gibt und wo neue Räumlichkeiten geschaffen werden können. Durch den Umbau der Hausmeisterwohnung bei der Großsporthalle in der Katharinenstraße steht schon bald eine weitere Fläche zur Verfügung, die zum einen Platz für eine Spielgruppe und zum anderen Platz für Krippenplätze bietet.

Schon seit längerem stand die Wohnung leer und wurde als Lagerraum genutzt. Die erste städtische Überlegung, hier ein Sport-​Verwaltungszentrum einzurichten, wich sehr schnell dem Wunsch, weitere innerstädtische Krippenplätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen und damit dem Bedarf gerecht zu werden.





Wie viele Krippenplätze in der Weststadt geschaffen werden und ab wann der Betrieb dort beginnt, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



