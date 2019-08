Rauschgifthändler in Untersuchungshaft

Am Sonntag wurde eine Polizeistreife gegen 19 : 00 Uhr wegen einer Auseinandersetzung in Gmünd in die Ledergasse gerufen. Die Beamten fanden zunächst einen Mann und eine Frau vor, die sich lautstark stritten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung beschuldigte die Frau den Mann Betäubungsmittel in seiner Wohnung zu haben.

Der-​Jährige zeigte sich mit einer Nachschau durch die Beamten einverstanden. Bereits beim Betreten der Wohnung war deutlicher Marihuana-​Geruch wahrzunehmen. Auch waren Reste der Droge auf einem Tisch zu finden. Die Beamten entschieden sich daraufhin, die Wohnung genauer zu durchsuchen. Unter Hinzuziehung des Kriminaldauerdienstes fanden die Beamten letztlich mehrere Päckchen verschiedener Betäubungsmittel, unter anderem Heroin und Kokain. Nach Schätzung der zuständigen Rauschgiftermittlungsgruppe liegt der Straßenverkaufswert der Drogen bei insgesamt rundEuro. Der Mann, der die ghanaische Staatsangehörigkeit hat, wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen, erließ dieser Haftbefehl. Der Mann wurde daraufhin an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

