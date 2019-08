Schnell anmelden für die Höhlenführung in Heubach

Die Wanderung mit Otto Müller auf dem Igginger Bänklesweg ist bereits ausgebucht. Es gibt aber für Leserinnen und Leser noch die Chance, an fünf anderen RZ-​Sommertouren teilzunehmen und „Unterwegs zu Schauorten“ zu sein. Unter anderem bei der Höhlentour in Heubach am Sonntag.

Anmelden kann man sich noch für die Höhlenführung im „Finsteren Lorch“ am Sonntag, 11 . August, ab 9 . 30 Uhr mit der Höhlenkundlichen Arbeitsgemeinschaft (Treffpunkt am Wanderparkplatz auf dem Rosenstein), für die Tour auf dem Kultur– und Lanschaftspfad Frickenhofer Höhe mit Walter Hees am 16 . August ab 14 Uhr (Treffpunkt Wanderparkplatz Hohentannen zwischen Rot enhar und Frickenhofen; wg. der Straßensperrung aus Richtung Gschwend anfahren!), für die Historische Stadtführung mit Manfred Schramm am 25 . August um 15 Uhr (Treffpunkt ehemaliges Gasthaus „Harmonie“ beim Bahnhof) sowie die Führung auf dem Mutlanger Geschichtspfad mit Heino Schütte am 6 . September um 16 Uhr (Treffpunkt am Parkplatz zwischen Mutlantis und Heidehalle).







Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen erwünscht an anmeldung@​remszeitung.​de oder 07171 /​ 600640 . Bitte bei der Anmeldung nicht die Angabe vergessen, um welche Tour es sich handelt! Die Teilnahme erfolgt wie gewohnt auf eigene Gefahr.



