Bremsblöcke an Fahrrad beschädigt

Zwischen 17 : 15 und 19 : 30 Uhr wurden am Mittwoch die Bremsblöcke eines am Marktplatz abgestellten Fahrrades aufgeschnitten, so dass die Funktion der Bremsen erheblich beeinträchtigt war. Glücklicherweise bemerkte der Fahrradbesitzer dies rechtzeitig, so dass es zu keiner konkreten Gefährdung kam.

Donnerstag, 08. August 2019

Heinz Strohmaier

18 Sekunden Lesedauer



Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer/​oder direkt beim Gmünder Revier zu melden.

