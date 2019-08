Eule: Sommerferienwochen

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

In den vergangenen zwei Ferienwochen erkundeten über 140 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren in den Räumen der „Eule“ in Gmünd Technik und ihre Anwendungen.

Donnerstag, 08. August 2019

Heinz Strohmaier

16 Sekunden Lesedauer



Schließlich gab es viel zu erklären und dann zu tun. „Der Erlebniseffekt soll da sein“, sagt Michael Nanz, der Geschäftsführer der Technischen Akademie, das Interesse an technischen Dingen geweckt werden. Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

113 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 73