Fußball: Normannia Gmünd startet bei Aufsteiger SV Fellbach

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Nun startet der 1 . FC Normannia Gmünd wieder in die Liga. Eine Etage tiefer wieder, in der Fußball-​Verbandsliga, gastiert die Mannschaft von Holger Traub an diesem Samstag ( 15 . 30 Uhr) beim Aufsteiger SV Fellbach.

Donnerstag, 08. August 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



2019

2020

FCN

FCN

Traub möchte von der Favoritenrolle, die seine Mannschaft beim Aufsteiger zwangsläufig inne hat, nichts wissen. „Wir müssen uns doch auch nicht jede Woche darüber unterhalten, ob wir Favorit sind oder nicht. Der außenstehende Beobachter wird sagen, da spielt der Absteiger beim Aufsteiger, eine klare Sache. Wir starten aber doch alle in dieser Liga und mit der vergangenen Saison hat das überhaupt nichts zu tun“, so Normannias Übungsleiter.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung. Darin enthalten ist dann auch ein Interview mit Trainer Holger Traub im Rahmen der Serie # 1904 inside, die auch in der kommenden Saison die Mannen aus dem Schwerzer begleiten wird.



Holger Traub nickt zuversichtlich, wenn es auf die Vorbereitung auf die Saison/​zu sprechen kommt. Vor allem freut er sich, dass die meisten seiner Spieler den Urlaub so gelegt haben, dass er nicht direkt in die Vorbereitung fällt, er stets genügend Akteure zur Verfügung hatte. Das sah im vergangenen Jahr bekanntlich noch ganz anders aus. Ausnahmen gab es aber auch in diesem Sommer, jedoch nachvollziehbare. Sowohl Felix Bauer als auch Daniel Glück haben geheiratet. Bauer fehlte rund eine Woche und Glück hat sich zu Beginn dieser Woche zwei „Flittertage“, wie es Traub nennt, gegönnt. „Absolut nachvollziehbar bei beiden und vor allem sehr vorbildlich. Man heiratet schließlich normalerweise nur einmal im Leben“, zeigt der–Trainer absolutes Verständnis.„Der außenstehende Beobachter wird sagen, da spielt der Absteiger beim Aufsteiger, eine klare Sache.“–Trainer Holger Traub

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

98 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 67