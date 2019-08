Paneelenweg in Hussenhofen eröffnet

Der neu angelegte Paneelenweg wurde am Donnerstag auf dem dem Dorfplatz in Hussenhofen eingeweiht. Zwölf Informationstafeln informieren nun im Zuge der Remstal Gartenschau entlang des Remstal-​Radwegs über Geschichte, Fluss, Flora und Fauna im Stadtteil Hussenhofen, Hirschmühle, Zimmern.

Donnerstag, 08. August 2019

Edda Eschelbach

In Hussenhofen wurde schon im Vorfeld der Remstal Gartenschau viel geleistet, seit die Bagger anrollten und zunächst für Kahlschlag an der Rems führten. Die Ortsmitte ist ein herrlicher Ort geworden, an dem sich Einwohner und Besucher gerne aufhalten. Der Spielplatz neben dem Bezirksamt kommt erst durch die massiven Bau-​und Renaturierungsmaßnahmen zur Geltung. Der direkte Zugang zur Rems bietet noch mehr Platz zum Spielen.Am Donnerstag wurde ein weiteres Projekt auf dem Dorfplatz in Hussenhofen, das nun fertiggestellt ist, eingeweiht: der Paneelenweg. Was es damit auf sich hat, erfahren sie am. August in der Rems-​Zeitung

