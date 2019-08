Brand bei der EnBW/​ODR: Ursache ermittelt

Ein technischer Defekt war es, der am 23 . Juli das Feuer auf dem Gelände der EnBW Ostwürttemberg Donau Ries AG (ODR) in Ellwangen verursacht hat: Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben, die jetzt abgeschlossen sind.

Freitag, 09. August 2019

Heinz Strohmaier

Gebrannt hat ein Container-​Gebäude, das wenige Tage später hätte bezogen werden sollen. In diesem wurden am Unglückstag letzte Arbeiten an den technischen Anlagen ausgeführt, unter anderem Datenkabel und Klimaanlagen angeschlossen. In den unteren Stockwerken hatten Monteure bereits mit der Prüfung der Elektroinstallation begonnen. Die Kriminalpolizei geht von technischem Versagen eines Geräts aus.

