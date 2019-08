Frauen bei der Gmünder Feuerwehr — was zählt ist die Kameradschaft

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Was noch in den 80 er-​Jahren undenkbar war, ist längst zum lobenswerten Alltag geworden: Frauen bei der Gmünder Feuerwehr. Lange Zeit die einzige Feuerwehr-​Kameradin der Stadt war Carmen Bundschuh, die 1992 bei der Abteilung Rehnenhof-​Wetzgau als erste Feuerwehrfrau Gmünds begann.

Freitag, 09. August 2019

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



34

463

206

54

10

Inzwischen sind in den Einsatzabteilungen immerhinFrauen – allerdings beiMännern. „Noch kein Traumverhältnis“, gibt Bürgermeister Joachim Bläse zu. Aber sowohl er, als auch der Kommandant der Gmünder Feuerwehr, Uwe Schubert, und sein Stellvertreter Ralf Schamberger sind guten Mutes, dass immer mehr Frauen sich bewerben. Bei der-​köpfigen Jugendfeuerwehr sind immerhin schonMädchen. Wie das Miteinander von Männern und Frauen bei der Feuerwehr aussieht, erzählt Carmen Bundschuh am. August in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

92 Aufrufe

44 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 70