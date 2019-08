Fußgänger schlägt Autofahrer

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: Rems-​Zeitung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49 -​jährigen VW-​Lenker und einem Fußgänger kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 . 25 Uhr auf der Julius-​Bausch-​Straße in Aalen.

Freitag, 09. August 2019

Manfred Laduch

37 Sekunden Lesedauer



49

60

170

07361

5240

Vorausgegangen war zunächst eine verbale Auseinandersetzung, als der Fußgänger die Fahrbahn der Stuttgarter Straße auf Höhe Rathaus überquerte und durch einen-​jährigen VW-​Lenker hingewiesen wurde, dass er die Ampeln hierzu benutzen sollte.Als der Fahrzeuglenker an der Ampel zur Friedrichstraße anhalten musste, kam der Fußgänger zu seinem Fahrzeug, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Arbeitsamt. Der Fußgänger hatte eine kräftige Statur, war ca.Jahre alt, ca.cm groß, trug einen Stoppelbart sowie einen kräftigen Schnauzer, hatte dunkle graumelierte Haare und buschige Augenbrauen. Er war bekleidet mit einem hellblauen kurzen Hemd mit weißen Längsstreifen und einer hellen Hose mit schwarzem Gürtel sowie braunen Lederhalbschuhen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Aalen unter Tel./​entgegen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

118 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 69