Mögglinger will Heidenheims Landrat werden

Auf eine Feststellung legte Peter Polta Wert: Er habe die Bewerbung von außen in den Briefkasten geworfen. Der 52 -​jährige Jurist aus Mögglingen kandidiert für den im November zur Besetzung anstehenden Landrats-​Posten in Heidenheim.

Freitag, 09. August 2019

Manfred Laduch

Das mit dem „von außen“ ergibt durchaus einen Sinn. Denn de facto ist Peter Polta schon seit März in dem Amt, in das er jetzt gewählt werden möchte. Seit sieben Jahren bekleidet der Mögglinger die Position des Ersten Landesbeamten. Und da der am. Juli gestorbene Landrat Thomas Reinhardt seit März nicht mehr im Dienst sein konnte, führt seither der-​jährige die Geschäfte im Landratsamt. Mehr über die Motivation von Peter Polta zu seiner Kandidatur und über sein bisheriges Wirken in Heidenheim in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

