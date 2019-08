TSGV in zweiter Pokalrunde in Weilimdorf zu Gast

Bereits an diesem Freitag ( 18 . 30 Uhr) gastiert der TSGV Waldstetten in der zweiten Runde des WFV –Verbandspokals beim Ligarivalen TSV Weilimdorf.

Freitag, 09. August 2019

Die Landesliga-​Partien der letzten Jahre gegen Weilimdorf sind an Brisanz kaum zu überbieten. Beide Teams schenkten sich nichts. Es waren stets „knappe Kisten“ mit leichten Vorteilen für den TSGV bei vier Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen. Zuhause ist Weilimdorf gleichwohl eine Macht, auch wenn die Löwen in der letzten Saison verdient drei Punkte entführen konnten. Die Dramatik gewinnt durch den Pokal zusätzlich an Dynamik. Allerdings fällt es Coach Mirko Doll aufgrund der Ferienzeit schwer, genügend Spieler der vermeintlichen Stammformation aufzubieten, um für die anstehende Runde eine Prognose abgeben zu können, wie gut der TSGV aufgestellt ist. Im ersten Pflichtspiel der Saison gab es einen Sieg beim aufgestiegenen Neuling Frickenhausen. Doll sah gleichwohl noch erheblichen Besserungsbedarf. In der zweiten Runde des Pokals trifft der TSGV Waldstetten auf das starke Team aus Weilimdorf. Der TSV konnte sich im Elfmeterschießen gegen Echterdingen durchsetzen.

