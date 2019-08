Veranstaltungen sind ausgebucht

Auch der Nachholtermin für die wetterbedingt ausgefallene Rems-​Zeitung-​Tour auf dem Igginger „Bänklesweg“ hat ein so großes Interesse gefunden, dass wir dafür keine Anmeldungen mehr annehmen können. Ebenfalls schon voll ist die Liste für die Teilnahme an der Führung durchs „Finstere Loch“ in Heubach.

Freitag, 09. August 2019

Heinz Strohmaier

Noch anmelden kann man sich für die Wanderung mit Walter Hees auf dem Kultur– und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe am. August umUhr (Treffpunkt Parkplatz Hohentannen), für die Historische Stadtführung in Lorch mit Manfred Schramm am. August umUhr (Treffpunkt „Harmonie“ beim Bahnhof) sowie für die Führung auf dem Mutlanger Geschichtspfad mit Heino Schütte am. September umUhr (Treffpunkt am Parkplatz zwischen Mutlantis und Heidehalle. Anmeldung:/​oder anmeldung@​remszeitung.​de

