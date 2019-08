WFV-​Verbandspokal: TSGV Waldstetten fegt Weilimdorf mit 5 : 1 vom Platz

In der zweiten Runde des Fußball-​Verbandspokals hat sich der TSGV Waldstetten souverän beim Ligarivalen TSV Weilimdorf mit 5 : 1 ( 2 : 0 ) durchgesetzt.

Tore: 0 : 1 Waibel ( 21 .), 0 : 2 Molner ( 42 .), 1 : 2 Mujcic ( 56 .), 1 : 3 Stöppler ( 66 .), 1 : 4 Sawatzki ( 76 .), 1 : 5 Kubitzsch ( 85 .)



Dabei waren die Waldstetter mit gehörig Respekt nach Weilimdorf gefahren, doch mit dem Anpfiff war der TSGV in der Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine richtig gute erste Halbzeit gespielt und nahezu nichts zugelassen“, freute sich Markus Diezi, Sportlicher Leiter des TSGV. Und so führten die Waldstetter zur Pause auch dank zweier schöner Kopfballtreffer von Marcel Waibel und Ralph Molner mit. Doch ein Haar in der Suppe fand Diezi dann doch noch. „In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte waren wir schon ein wenig schläfrig und haben dann auch fast logisch den Anschlusstreffer kassiert.“ Doch die Mannschaft von Mirko Doll berappelte sich schnell und übernahm wieder die Initiative. Pascal Stöppler, Hans-​Jörg Sawatzki und Tobias Kubitzsch schraubten das Ergebnis auf. In der dritten Runde wartet nun Fellbach oder Göppingen.TSGV: Helmli – Kubitzsch, Cinar, Waibel, Szenk, Kurfess, Molner (. Kleinmann), Rosenfelder, Hartmann (. Schmid), Stöppler (. Klotzbücher), Mustafa (. Sawatzki).

