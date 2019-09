Fußball-​Landesliga: TSGV Waldstetten gibt den Sieg noch aus der Hand

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Es scheint wie verhext zu sein. Wie schon oft in der vergangenen Saison musste der Landesligist TSGV Waldstetten im Heimspiel gegen den TSV Neu-​Ulm den Ausgleich in der Schlussphase der Partie einstecken. Doch trotz des 1 : 1 bleibt man auf Tabellenplatz eins.

Sonntag, 01. September 2019

Timo Lämmerhirt

47 Sekunden Lesedauer



5

2

Die laufstarken und ballsicheren Gäste agierten zunächst überlegen. Die erste Torchance hatte aber der TSGV. Tobias Kubitzsch schoss in der achten Minute nach einer Kopfballvorlage von Marcel Waibel den Ball über den Kasten. Im direkten Gegenzug wurde Casullo am rechten Flügel steil geschickt. Der TSV-​Außenstürmer drang in den Strafraum ein, doch seinen Abschluss wehrte Scherrenbacher per Fußabwehr ab. Nach einer halben Stunde setzte sich Casullo wieder rechts durch und flankte auf den freistehenden Sebastian Beer, der aus zehn Metern neben den TSGV-​Kasten schoss. (Text: Von Hans-​Josef Miller)





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Wie beim-Sieg in Weilimdorf begannen beim TSGV Valerio Avigliano als offensiver Außenspieler und Joshua Szenk als Außenverteidiger. Ralph Molner ersetzte den verletzten Kevin Börngen in der Innenverteidigung. Jonas Kleinmann kehrte nach seinem Urlaub ins Team zurück. Nicht wie zuletzt Max Helmli, sondern Marc Scherrenbacher hütete das Waldstetter Tor.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

159 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63