Straßenfest in Alfdorf

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Alfdorf feiert“ fand am Wochenende das traditionelle Straßenfest statt, und das schon zum 33 . Mal.

Sonntag, 01. September 2019

Gerhard Nesper

28 Sekunden Lesedauer



Weil die Zahl der Stände und der Besucher in den letzten Jahren zurückgegangen war, hatte sich die Gemeinde erstmals als Veranstalter und die teilnehmenden Vereine, Organisationen und Firmen im Vorfeld dazu entschlossen, das altbewährte Standortkonzept wieder einzuführen. Das heißt, dass sich die Obere Schlossstraße bis zu den Rathäusern und dem Schlosspark als Veranstaltungsort präsentierte. Auch die Alfdorfer Sporteventmanagament-​Firma Sevotion war in die Vorbereitungen und die Durchführung des Festes mit eingebunden. Ein Fest von den Bürgern für die Bürger und deren Kultur war das ausgegebene Ziel.Was den Besuchern alles geboten wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

197 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 55