Umstrittenes Gmünder Krieger-​Ehrenmal: Junger Stadtrat demonstriert

Galerie (1 Bild)

Fotos: hs

Die unvorstellbare Zahl von 65 Millionen Todesopfern haben Adolf Hitler und seine Schergen auf dem Gewissen. Gestern vor 80 Jahren hat Deutschland den schlimmsten Krieg und das furchtbarste Völkermorden angezettelt, das es je in der Weltgeschichte gab. Zuvor auch schon die menschgemachte Katastrophe des Ersten Weltkriegs. Auf dem Gmünder Marktplatz erinnert ein umstrittenes Mahnmal an tausende Menschenopfer allein aus Gmünd.

Sonntag, 01. September 2019

Heino Schütte

52 Sekunden Lesedauer



Die Wahrnehmungen und Gefühle angesichts des Kriegerdenkmals mit teils hoch heldenhaften und teils tief trauernden Gestalten, mit Pickelhauben und Wehrmachtshelmen, können unterschiedlicher nicht sein. Für Altersgenossenvereine früherer Generationen war bei den Jahrgangsfeiern diese Säule stets erster Anlauf– und auch Trostpunkt, um zu gedenken und mahnen. Das Leben von gut einem Drittel der Altersgenossen wurden seinerzeit durch den Krieg ausgelöscht. Dazu ein Heer von Invaliden und Kriegstraumatisierten, die ihren Frust auf Kosten ihrer Familien oft im Alkohol zu ertränken versuchten. Ein Gmünder Denk– und Mahnmal im Wandel der Zeit, so urteilte am Sonntagabend Oberbürgermeister Richard Arnold anlässlich des Gedenkens zum 80 . Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Die Kontroverse der Betrachtung des Gmünder Kriegerehrenmals, ursprünglich erstellt unter Nazi-​Herrschaft, wurde erneut deutlich durch eine einzelne, couragierte Protestaktion von SPD –Jungstadtrat Tim Schwab am Rande der Gedenkstunde.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

180 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53