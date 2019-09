Wallfahrtsbeginn auf dem Rechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Mit dem Eröffnungsgottesdienst auf dem Platz vor der barocken Wallfahrts– und Pfarrkirche St. Maria auf dem Hohenrechberg startete die Kirchengemeinde Rechberg am Sonntag in die Wallfahrtswoche, die vom 1 . bis 8 . September unter dem Leitwort „Maria wir rufen zu Dir“-Mariengebete– stattfindet.

Sonntag, 01. September 2019

Gerhard Nesper

Dr.

Nach dem Rechberger Wallfahrtslied und dem Gloria von Schubert, begleitet von der Jugendkapelle Wißgoldingen unter der Leitung von Timo Bonzheim, begrüßte PfarrerHorst Walter die zahlreichen Gäste, die Ortsvorsteherin Anne Zeller-​Klein mit Gatten, die Con-​Zelebranten Pfarrer Andreas Braun und Pfarrer Richard Leiter, sowie den Haupt-​Zelebranten, Domkapitular, Regens und Monsignore Andreas Rieg. Nach der Lesung hielt Msgr. Rieg seine Predigt. Was darin alles angesprochen wurde, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

