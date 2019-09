Alfdorf: Baufreigabe für Pumpwerk und Umgestaltung der Hauptstraße

Darauf hat die Gemeinde Alfdorf sehnsüchtig gewartet: Die Freigabe für den Bau einer neuen Pumpstation liegt nun vor, so dass in rund einem Jahr das Abwasser aus Alfdorf nicht mehr in der alten Kläranlage behandelt wird, sondern zur Sammelkläranlage Leineck fließt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Sanierung und Neugestaltung der Hauptstraße.

Die Umwelt profitiert: Während die bisher für die Reinigung des Alfdorfer Abwassers genutzte Kläranlage im Haldenweg eine Kapazität von 55 Litern pro Sekunde aufweist, kann das künftige Pumpwerk, mit dessen Bau gestern offiziell begonnen wurde, pro Sekunde 80 Liter Schmutzwasser durch die Druckleitung jagen. Dies entlastet nicht zuletzt jenen Bach, der bisher als Vorfluter gedient hat.



Was das alles mit der Ortsdurchfahrt zu tun hat? Der Kanal wird dort verlegt und bei der Wiederherstellung der Fahrbahn macht man gleich Nägel mit Köpfen. Beispielsweise wird ein Schutzstreifen für Radfahrer angelegt.





Wer es genauer wissen will: Die RZ berichtet am 11 . September darüber!



