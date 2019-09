Heiner Wolf und der Linolschnitt

Unter dem Titel „Gedanken sind frei“ gibt eine Ausstellung im Gmünder Landratsamt einen Überblick über das vielseitige Werk des Wasseralfinger Künstlers Heiner Wolf.

Dienstag, 10. September 2019

Reinhard Wagenblast

In der Ausstellung im Gmünder Landratsamt zeigt Heiner Wolf Skulpturen und Drucke.





Die Ausstellung wird am Donnerstag, 12 . September, 19 Uhr, im Landratsamt in der Haußmannnstraße eröffnet.



Der in Arzberg geborene Bildhauer und Grafiker studierte in Bamberg und Bayreuth. Als Fachlehrer für Kunst und Technik unterrichtete er viele Jahre an der Karl-​Kessler-​Realschule in Aalen-​Wasseralfingen. Den Lehrer kann Heiner Wolf auch im Ruhestand nicht verleugnen: So führte er im Zuge der Remstal Gartenschau kürzlich interessierte Laien in die Feinheiten des Linolschnitts ein.

