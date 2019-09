Großbaustelle: Eine Halle wird in Aldorf saniert, die andere neu gebaut

Was lange diskutiert wurde, nimmt inzwischen schon Form und Gestalt an. Die Rede ist von der neuen Halle in Alfdorf, die vor allem dem Ballsport gute Bedingungen für Wettkampf und Training bieten soll. Aber auch die große Mehrzweckhalle wird rundum erneuert und ist eine Großbaustelle.

Mittwoch, 11. September 2019

Gerold Bauer

Die Sanierung der Mehrweckhalle kommt nahezu einem Totalabriss gleich. Wer aktuell einen Blick ins Innere wirft, sieht ein völlig entkerntes Gebäude auf den Niveau eines Rohbaus. Im kommenden Jahr soll diese Halle wieder den Vereinen sowie der Bevölkerung von Alfdorf für Veranstaltungen und den laufenden Übungsbetrieb zur Verfügung stehen. Schon wesentlich weiter ist der Bau einer ganz neuen Ballspielhalle direkt nehmen der Mehrzweckhalle gediehen. Dort soll es schon im Spätherbst buchstäblich rund gehen.





