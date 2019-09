Mehr Lebensqualität für Menschen mit seelischer Behinderung

Mitten in Schwäbisch Gmünd befindet sich das Gemeindepsychiatrische Zentrum. In den Gebäuden in der Hofstatt, wo einst das Gmünder Polizeirevier beheimatet war, bekommen heute Menschen mit psychischen Erkrankungen Rat und Hilfe von drei Organisationen, die eng zusammenarbeiten.

In Zeiten, in denen das Wort Inklusion in aller Munde ist, in denen zwar sehr langsam, aber immerhin, Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung eine wachsende gesellschaftliche Akzeptanz erfahren, sind Menschen mit einer psychischen Behinderung immer noch Außenseiter. Nur wenige gehen offen damit um.Um so größer ist die Bedeutung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums in Schwäbisch Gmünd. Hier arbeiten die Gemeindepsychiatrie im Ostalbkreis, die Habilaund der Verein für seelische Gesundheit zusammen. Welche Angebote das Psychiatrische Gemeindezentrum für Menschen mit seelischen Erkrankungen bereits hält, erfahren sie am. September in der Rems-​Zeitung.

