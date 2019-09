Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Die Remstal Gartenschau 2019 ist die bundesweit erste Gartenschau, die in 16 Städten und Gemeinden stattfindet. Vom 10 . Mai bis zum 20 . Oktober verwandelt sich das Remstal in einen unendlichen Garten — und hat jede Menge Veranstaltungen zu bieten. Wir geben immer donnerstags in der Rems-​Zeitung Veranstaltungs-​Tipps.

Unter anderem laden drei Waldhäuser Vereine und der Golfclub Hetzenhof am ersten Wochenende nach den Sommerferien zu einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm mit Sport und Spiel am Remsmittelpunkt ein. Höhepunkt ist die Illumination des Remsmittelpunktes mit Feuerschau am Samstagabend.







Mehr darüber und weitere Veranstaltungs-​Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag, 12. September .

