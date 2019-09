Start in die neue Schachsaison

Am Sonntag beginnen mit der Ober– und der Verbandsliga die beiden höchsten Ligen des Schachverbands Württemberg die Saison 2019 /​ 20 – auf Bezirksebene startet die Bezirksliga.

Oberliga: In der höchsten Württembergischen Liga spielt die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft Gmünd seit dem ersten Aufstieg 1989 ihre 28 . Saison. Nachdem Sontheim abgestiegen ist, sind die Gmünder die einzige Mannschaft aus dem Schachbezirk in dieser stärksten Liga Württembergs. In der vergangenen Saison konnte sich das Team um Mannschaftsführer Andreas Weiss durch einige Überraschungssiege gegen stärker eingeschätzte Mannschaften schon recht früh den Klassenerhalt sichern. Obwohl der Gmünder Oberligist im Zehnerfeld auf Rang neun gesetzt war, gelang ein unerwarteter fünfter Platz in der Abschlusstabelle. Auch dieses Mal wird es wieder eine schwierige Saison werden, der Klassenerhalt wird kein Selbstläufer, denn die Gmünder sind wieder auf Rang neun im Zehnerfeld gesetzt – nur der Aufsteiger Nürtingen hat einen niedrigeren Leistungsschnitt.





Bis Ende April kämpfen allein im Schachkreis Schwäbisch Gmünd wieder überSchachspieler von der Oberliga bis zur B-​Klasse um den Klassenerhalt und den Aufstieg. Somit ist der Bereich Schwäbisch Gmünd auch in der neuen Saison weiterhin eine Hochburg des Schachsports mit starken Mannschaften und attraktiven Veranstaltungen.Einen großen Umbruch erlebt der Spraitbacher Verein, der seine erste Mannschaft nach drei erfolgreichen Jahren aus der Verbandsliga zurückziehen musste und nun einen Neuanfang in der Landesliga startet.

