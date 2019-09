90 Jahre Maler Stegmaier

Die Malerwerkstätte Stegmaier feiert ihr 90 -​jähriges Bestehen und veranstaltet deshalb am Samstag und Sonntag, 14 . und 15 . September, jeweils von 11 bis 17 Uhr zwei Tage der offenen Tür mit einem interessanten und bunten Rahmenprogramm.

Die Stegmaier Malerwerkstätte und das Heimtexstudio in Straßdorf ist seitJahren kompetenter Ansprechpartner für Fassadenarbeiten und Innenarbeiten. Bei Fragen zur Raumgestaltung, Deckenarbeiten, Illusionsmalerei oder Schimmelsanierung ist man bei Stegmaier genau richtig. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. September.

