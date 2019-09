Am Donnerstag Warnstreik bei Voestalpine

Gleichwertige Arbeit muss gleichwertig bezahlt werden – Dieses Ziel der organisierten Arbeitnehmer/​innen in der IG Metall soll auch bei Voestalpine gelten. „Weil die Verhandlungen auf diesem Weg bei Voestalpine stocken, muss nun auch mal die Arbeit in der Produktion außerplanmäßig ruhen. Es wäre schön, wenn auch in der Verwaltung die Arbeit mal liegen bleibt“, sagt Peter Yay-​Müller von der IG Metall zum Aufruf der IG Metall, die Arbeit am Donnerstag mindestens für zwei Stunden früher als sonst zu beenden.

Donnerstag, 12. September 2019

Heinz Strohmaier

Seit über einem Jahr verhandelt die IG Metall mit der Geschäftsführung von Voestalpine um finale Stufen zur Angleichung der Arbeitsbedingungen auf das tarifliche Niveau der Metall– und Elektroindustrie Baden-​Württemberg. „Der Abstand zum Flächentarifvertrag wurde in den letzten sechs Jahren durch tragbare Tarifverträge erheblich verringert,“ so Oliver Holzwarth (Vertrauenskörperleiter bei Voestalpine). Das ERA Grundentgelt ist stufenweise eingeführt worden, das Weihnachtsgeld wurde auf Tarifniveau angehoben und das zusätzliche Urlaubsgeld wurde ebenfalls eingeführt. Aber immer noch ist der Abstand zum Flächentarif immens.



Die Beschäftigten sind aufgerufen, ihre Arbeit zwei Stunden früher als normal zu beenden. Um 12 Uhr soll es zudem eine Kundgebung vor der Firma Voestalpine geben. „Hierzu haben wir uns entschieden, weil Herr Traxler als neues Vorstandsmitglied der Metal Forming Division und zuständig für die Business Unit Automotive Components, zu Besuch vor Ort sein soll. Wir brauchen Bewegung durch Verhandlungen mit dem ernsten Willen einer Einigung. Hierzu sind alle angehalten, ihren Einfluss geltend zu machen. Die Zeit ist reif“, sagt Peter Yay-​Müller.

