Fahrerflucht: Handwerker-​Auto gesucht

Galerie (1 Bild)

Am Mittwochmorgen stieß auf dem Kundenparkplatz einer Drogerie in der Adler Straße in Heubach der Fahrer eines Kastenwagens gegen einen Pfosten. Danach flüchtete er und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Donnerstag, 12. September 2019

Heinz Strohmaier

29 Sekunden Lesedauer



7

45

0

71

73

87

76

Wie nun bekannt wurde, soll es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen älteren weißen Sprinter mit der Zulassung „GD-​…“ handeln. Auf dem Dach des Autos sei auch eine Leiter montiert gewesen. Seitlich am Fahrzeug konnte ein Teil einer Firmenaufschrift „Dach…“ von Passanten abgelesen werden. Der Firmenname könnte türkisch gewesen sein. Wer nähere Hinweise zu dem gesuchten Auto oder zum Unfallgeschehen geben kann, das sich gegenUhr ereignete, sollte sich bei der Polizei in Heubach unter Telefon/​melden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

241 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66