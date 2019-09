Gartenkongress „Analoge Paradiese“ eröffnet

Gärten und Parks in ihrer ganzen Pracht und Vielfalt sind das Thema des zweitägigen Gartenkongresses, der am Donnerstagnachmittag im CongressCentrum Stadtgarten eröffnet wurde. Zahlreiche Fachvorträge beleuchten unter dem Motto „Analoge Paradiese“ die Bedeutung der Grünanlagen im digitalen Zeitalter.

Als Hausherr begrüßte Oberbürgermeister Richard Arnold die Gäste aus ganz Deutschland, die zum Gartenkongress gekommen waren, insbesondere die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-​Hirsch,, als Ideengeberin für den Kongress und Michael Hörrmann, Erster Vorsitzender des Vereins Schlösser und Gärten in Deutschland, der die Veranstaltung maßgeblich gestaltet hat. Welche Bedeutung sie Gärten und Parks zuschreiben und warum, das können Sie am. September in der Rems-​Zeitung lesen.

