Gmünd: Autoausstellung in der Ledergasse

Foto: Marcus Menzel

Bereits zum zehnten Mal findet am Samstag, 14 . September, von 9 bis 17 Uhr die beliebte Autoausstellung „Gmünder Autohäuser machen Wünsche wahr“ in der Ledergasse statt. Ausgestellt wird im Bereich zwischen Gold– und Silberforum und dem Eingang der Ledergasse vom Marktplatz her.

Donnerstag, 12. September 2019

Marcus Menzel

Insgesamt werden am Samstag 13 Autohäuser sowie eine Fahrschule zum Thema Mobilität ihre Produkte präsentieren. Mit dabei sind in diesem Jahr die Autohäuser Baur (Nissan und Ford), Wagenblast (VW), Klotzbücher (Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Jeep, Kia), Schramel (Ford), Widmann (VW), WWG Autowelt (Audi), Mercedes-​Benz (Mercedes, Smart), Sorg ((S)koda), Baier (Hyundai), Hosch (Toyota, Subaru, BAIC, DFSK und Zotye), Krieger (Suzuki), Mulfinger ( BMW , MINI, Renault, Dacia) und Autowelt M+ (SEAT und VW) sowie die Fahrschule Weiss.

