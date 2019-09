IG Metall: Warnstreik bei Voestalpine

Die überwiegende Mehrheit der „Nachtschichtler“ waren die Ersten am frühen Donnerstagmorgen, die dem Aufruf der IG Metall zur Arbeitsniederlegung bei Voestalpine in Gmünd gefolgt sind. Um 12 Uhr stand dann zum zweiten Mal an diesem Tag die Produktion still. Mit solidarischen Grüßen haben Betriebsräte und Jugendvertreter von Bosch AS, Andritz, Eberspächer, Leicht, Nanogate und Schüle die rund 150 „Voestalpinler“ begrüßt, die zum Mixtown Gelände gekommenen sind, um eine aktive, gemeinsame Mittagspause durchzuführen.

In der Ansprache von Peter Yay Müller (. Bevollmächtigter der IG Metall) wurde vor allem die Solidarität betont. Es sei wichtig, so Yay Müller, dass viele dem Warnstreikaufruf der IG Metall gefolgt sind und die Produktion vollständig still stand. Somit wird deutlich, dass die Geduld mit der Geschäftsführung am Endpunkt angelangt ist. NachMonaten ergebnislosen Verhandlungen, habe die IG Metall und die Beschäftigten von Voestalpine nun deutlich gemacht, was auf dem Spiel stehe und derzeit riskiert wird, wenn sie weiter ohne ernsthaften Willen zu einer Einigung unterwegs sind. n.

