Normannia Gmünd ist auf den ersten Heimsieg aus

Die Heimbilanz des 1 . FC Normannia Gmünd in der Fußball-​Verbandsliga fällt mit einem Unentschieden und einer Niederlage bisher dürftig aus. Deshalb pocht der Oberliga-​Absteiger in der Partie gegen den noch sieglosen Vorletzten TSG Tübingen auf den ersten Heimdreier. Anstoß im Schwerzer ist am Samstag um 15 Uhr.

Mit der TSG Tübingen kommt nun am Samstag ein Gegner nach Schwäbisch Gmünd, der womöglich ähnlich destruktiv agiert wie zuletzt die TSG Hofherrnweiler. „Damit müssen wir rechnen, dass sie über ihre individuelle Klasse und über das Umschaltspiel kommen. Darauf und auf alles weitere werden wir vorbereitet sein“, sagt Traub, der den mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz stehenden Gast anhand von Videos beobachtet hat. „Das ist ein ganz, ganz unangenehmer Gegner, gegen den wir uns vor zwei Jahren in beiden Spielen sehr, sehr schwer getan haben.“





Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13 . September.



Mit einer-Punkteteilung musste sich derNormannia Gmünd am vergangenen Samstag im Ostalbderby bei der TSG Hofherrnweiler begnügen, obwohl genügend Chancen vorhanden waren, um die über weite Strecken überlegen geführte Partie für sich zu entscheiden. Holger Traub macht den verpassten Sieg aber nicht allein an der fehlenden Effektivität vor dem gegnerischen Tor fest: „Für mich“, sagt der Normannia-​Trainer, „stehen andere Dinge im Vordergrund.“ Es gehe vielmehr darum, „mutig, entschlossen und mit Überzeugung in die Spitze zu spielen. Generell alles, was wir tun, bewusster zu tun. Mit einem klaren Ziel.“ Traub fordert von seinen Spielern, auf dem Platz mehr Verantwortung zu übernehmen. „Dass man mehr miteinander spricht. Wenn man in der Startelf steht, muss man einfach liefern.“ Dies gilt laut Traub beispielsweise auch für einen-​Jährigen, der erst aus der A-​Jugend in den Aktivenbereich gewechselt ist.

