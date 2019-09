Talk im Boot: Viele Fragen zur JVA Gotteszell

Aus erster Hand erhielten die Besucher des Kirchenbootes am Mittwoch einen kleinen Blick hinter die Mauern der Justizvollzugsanstalt Gotteszell. Im Doppelpack waren die Leiterin der JVA , Sibylle von Schneider, und die Gefängnisseelsorgerin Susanne Büttner der Einladung zum Talk im Boot gefolgt. Nicht nur Moderator Henrik Althöhn von der evangelischen Erwachsenenbildung Ostalb hatte viele Fragen an die beiden Frauen, deren Arbeitsalltag sich im Strafvollzug abspielt.

Donnerstag, 12. September 2019

Edda Eschelbach

31 Sekunden Lesedauer



12

Die Besucher zeigten viel Interesse, sowohl an der Situation der Inhaftierten, als auch an der Arbeit von Büttner und von Schneider. Interesse an einer Welt, zu der die meisten Menschen kaum Zugang haben, und die sie sich deshalb auch nur schwer vorstellen können. Welche Fragen sie den Fachfrauen stellten, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

