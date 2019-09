Bürger erhalten Informationen rund um Alfdorfer Straßenbaumaßnahme

Im Rahmen einer Bürgerinformationsstunde zu den in Alfdorf anstehenden großen Baumaßnahmen konnten Bürgerinnen und Bürger auch ihre Fragen dazu an Bürgermeister Michael Segan, den planenden Ingenieur Matthias Strobel und den neuen Ortsbaumeister Henry Maurer stellen.

Doch bevor die Fragerunde begann, informierte Matthias Strobel, vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Abtsgmünd, die interessierte Bürgerschaft über Details zum geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Alfdorf und damit zusammenhängende Arbeiten. Der erste Bauabschnitt wird zwischen März und Dezemberausgeführt. Was die Alfdorfer wissen wollten, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

