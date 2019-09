Erweiterungsarbeiten an der Kläranlage sind abgeschlossen

Dass es sehr viele sind, die Anteil an den Sanierungs– und Erweiterungsarbeiten an der Gmünder Kläranlage hatten, das zeigte sich am Freitag an der großen Anzahl der Gäste, die zur Einweihung gekommen waren.

Insgesamt neun Ingenieurbüros und 19 Baufirmen waren in die Erweiterung der Kläranlage involviert, hiervon kamen 15 Baufirmen aus dem Ostalbkreis. Nicht umsonst spreche Landrat Pavel oft von Ostwürttemberg als Raum für Talente und Patente, so Oberbürgermeister Richard Arnold bei der feierlichen Einweihung.





Die Rems-​Zeitung berichtet in der Samstagsausgabe ausführlich über die erfolgten Arbeiten mit allen detaillierten Daten und Fakten.



