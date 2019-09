Gashi bringt 72 , 2 Kilogramm auf die Waage

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Kessler

Bevor Kasim Gashi an diesem Samstag in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd – Einlass ist um 18 Uhr, die insgesamt 13 Vorkämpfe beginnen um 18 . 30 Uhr – gegen Pavel Semjonov um die Interims-​Weltmeisterschaft der Global Boxing Union und World Boxing Federation boxen wird, ist es am Freitag auf dem Gmünder Marktplatz auf die Waage gegangen.

Freitag, 13. September 2019

Alex Vogt

42 Sekunden Lesedauer



72

2

72

72

574

52

53

53

525

Der Lokalmatador aus Heubach kam beim offiziellen Wiegen aufKilogramm, sein Kontrahent aus Estland auf exaktKilogramm. Beide liegen im erforderlichen Mittelgewichtslimit vonKilogramm – der Titelkampf kann also steigen.Beim offiziellen Wiegen mit dabei war auch Felicitas Vogt die eigentlich gegen Ilda Bakasic hätte antreten sollen. Anstatt Bakasic, die kurzfristig ausfällt, ist nun die Serbin Ivana Sremcev Vogts Gegnerin. Das offizielle Wiegen ergab bei Vogt ein aktuelles Körpergewicht vonKilogramm und bei Sremcev genauKilogramm. Für diesen Kampf im Bantamgewicht beträgt das GewichtslimitKilogramm. An der Abendkasse sind für die Boxveranstaltung mit Kasim Gashi und Felicitas Vogt an diesem Samstag in der Gmünder Großsporthalle noch Karten erhältlich.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

124 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 52