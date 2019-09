Rottweiler von Polizei erschossen

Galerie (1 Bild)

Am Freitag musste ein Rottweiler in Aalen von zwei Polizisten erschossen werden. Gegen 12 . 15 Uhr führte ein querschnittsgelähmter Rollstuhlfahrer den Hund zusammen mit einem Labrador im Bereich eines Weges beim Talschulzentrum Wasseralfingen in Richtung Krummhalde aus. Dabei riss sich der Rottweiler los, um Kühe auf einer angrenzenden Weide zu jagen.

Freitag, 13. September 2019

Heinz Strohmaier

48 Sekunden Lesedauer



24

24

24

24

Dabei verlor der-​Jährige das Gleichgewicht und fiel aus seinem Rollstuhl. Der Mann betätigte daraufhin selbst den Notruf und bat um Hilfe. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzungen war es ihm zwar wieder gelungen, den Hund festzumachen, äußerte aber, dass dieser ihm zu groß und stark sei, um ihm Herr zu bleiben. Während der Abklärungen bezüglich einer notwendigen Unterbringung des Hundes, wurde dieser zunehmend aggressiver. Dem-​Jährigen gelang es kaum, den Hund zu beruhigen und zu halten. Letztlich kippte er samt Rollstuhl um. Der Rottweiler griff den-​Jährigen hiernach an und biss ihm ins Gesicht. Dieser wurde schwer verletzt und langsam ohnmächtig. Er konnte den Rottweiler deshalb nicht mehr halten. Der Hund ging anschließend fletschend auf die beiden Polizisten los, weshalb er erschossen wurde. Der-​Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

98 Aufrufe

34 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 66