Blaulichttag im Remspark

Fotos: Gerhard Nesper

Alle Blaulichtorganisationen waren am Samstag beim Blaulichttag im Remspark vertreten.

Samstag, 14. September 2019

Nicht nur Polizei und Feuerwehr, auch das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Lebens-​Rettungs-​Gesellschaft, die Bergwacht und der Malteser Hilfsdienst informierten die Öffentlichkeit über ihre vielseitige, hervorragende, verlässliche und anspruchsvolle Tätigkeit und die reibungslose Zusammenarbeit mit den anderen Hilfsorganisationen. Was dort alles präsentiert wurde steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

