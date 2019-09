Iggingen bis zur B 29 voll gesperrt

Die Straße zwischen Ortsende Iggingen und der B 29 wird ab Montag, 16 . September, bis Ende Oktober, voll gesperrt. Das Regierungspräsidium Stuttgart führt an der Landesstraße 1157 eine Fahrbahndeckenerneuerung durch.

Der rund 700 Meter lange Streckenabschnitt weist im Fahrbahnbereich neben Verdrückungen und Flickstellen, teilweise auch Setzungen auf. Im Rahmen der Fahrbahnsanierung wird die bestehende Straße bis in eine Tiefe von rund 25 Zentimeter verfestigt und neu aufgebaut. In diesem Zusammenhang wird die Entwässerung der Fahrbahn erneuert. Die vorhandene Fahrbahnbreite erlaubt aufgrund der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes keinen Bau unter Verkehr. Daher muss für den gesamten Sanierungszeitraum eine Vollsperrung erfolgen.

Die Vollsperrung beginnt ab Montag, 16 . September 2019 , und dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2019 , an. Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Der Verkehr wird sowohl in Richtung Böbingen, als auch in Richtung Iggingen über die K 3267 , über den Kreisverkehr Hirschmühle, weiter über die K 3266 geleitet. Das Land Baden-​Württemberg investiert in die Infrastrukturmaßnahme rund 300 . 000 Euro.

